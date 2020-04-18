Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getiriliyor

ATİNA (AA) – Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli gemide bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci başladı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kısmı otellerde bir kısmı gemide karantinada bulunan 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının karantina süresinin dün gece dolduğunu, bu gece otobüslerle İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girişlerinin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Karantina sürecinde Türk vatandaşlarının durumlarının yakından izlendiğini vurgulayan Özügergin, "Yapılan son sağlık kontrollerine göre, seyahate engel bir durumlarının olmadığı ilgili birimlerce tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Özügergin, Türk vatandaşlarının gemiden ve otellerden tahliye sürecini Atina-Pire Başkonsolosluğunun da sahada takip ettiğinin altını çizerek, vatandaşların Türkiye'ye girişleri sonrası tabi olacakları düzenlemelerin, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumların takdirinde olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.