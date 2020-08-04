Yunanistan’da tarihi camiye ikinci saldırı!

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararı üzerine Yunanistan’da bazı camilere saldırılar düzenlendi. Tırhala şehrindeki Kurşunlu Cami’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Kurşunlu Cami’ne geçtiğimiz haftalarda da saldırı düzenlenmiş, saldırıda caminin giriş kapısının camları kırılmıştı.

“OSMAN ŞAH CAMİ” OLARAK DA BİLİNİYOR

DW Türkçe’de yer alan habere göre, 16’ncı yüzyılın ortalarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Cami 1882’de Teselya’nın Yunanistan’a verilmesine kadar Osmanlı’ya ait en görkemli İslam ibadethanelerden biriydi. Cami dayanıklı kubbesi sayesinde Yunanistan’da bugüne kadar zarar görmeden kalabilmeyi başardı.

Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) torunu Osman Şah tarafından bir Osmanlı şehri olan Tırhala’da yaptırılan Kurşunlu Cami, “Osman Şah Cami” olarak da anılıyor. Bugün hala ana bina, minarenin bir kısmı ve türbesi korunuyor.

CAMİNİN RESTORASYON ÇALIŞMASI DURDURULDU

Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmesine bir tepki de Midilli Adası’ndan geldi. Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Mutsuris, Midilli Adası’ndaki Valide Cami’nin restorasyon çalışmalarının durdurulmasını ve finansmanının kesilmesini talep etti.

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