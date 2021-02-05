Yunanistan'da Türkçe öğrenenler için çevrim içi sınav yapıldı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi tarafından Yunanistan'da Türkçe öğrenenlere yönelik çevrim içi Türkçe sınavlarının ikincisi gerçekleştirildi.

İÜ Dil Merkezi ile Perugia Dil Merkezi iş birliğiyle organize edilen çevrim içi sınavlara, Atina, Selanik, Yanya, Larissa, Patra, Volos, İskeçe, Gümülcine gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kıbrıs Rum kesimi, Midilli, Rodos, Girit, Sakız, Korfu adaları ve kırsal kesimde yaşayan Türkçe öğrencileri de katıldı.

Salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle Yunanistan genelinde pek çok kurum ve kuruluşun sınavlarını ertelemek zorunda kaldığı bir dönemde gerçekleştirilen sınava farklı meslek gruplarından toplam 132 öğrenci iştirak etti.

Katılımcıların, sınavdaki performanslarına göre farklı seviyelerde sertifika almaya hak kazandığı çevrim içi Türkçe sınavına, görevleri nedeniyle yurt dışında bulunan Yunan vatandaşları da katılma imkanı buldu.

Yaşları 16 ila 67 arasında değişen katılımcılar arasında üniversite öğrencileri, akademisyenler, diplomatlar, avukatlar, iş insanlar, turizmciler, çevirmenler, sağlık sektörü çalışanları, ordu ve polis akademisi mensuplarıyla emekliler ve ev hanımları da yer aldı.

Çevrim içi Türkçe sınavları ilk olarak 2020 yılının Temmuz ayında başarıyla gerçekleştirilmişti.