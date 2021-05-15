Yunanistan’da yasaklar kalktı, adalara akın başladı

Yunanistan’da yasakların önemli bölümü dün sabahtan itibaren kaldırıldı. Ege’de Girit başta olmak üzere 20’ye yakın adanın turizme açıldığı ve feribot seferlerinin başladığının duyurulması üzerine yerli ve yabancı turistler deniz ve havayolu ile adalara akın etti. Limanlarda feribotların önünde uzun kuyruklar oluştu. Havayolu ile gelen İsrailli ve Alman turistlerin Girit, Mykonos, Tilos, Patmos adalarındaki otellere yerleştikleri belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yasağın kalkmasının hemen ardından eşi Mareva Miçotakis ile birlikte Tilos Adası’nın Kardiani köyünde bulunan yazlık konutuna gitti.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vana Papaevangelou yasakların kalkmasının hemen ardından oluşan görüntülerle ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, “Yasaklamaları kaldırmak kurallara uymamak değil, kendinizin ve çocuklarınızın sağlığını koruyun, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyun, üst üste kalabalıkların oluşturulmasından kaçının aksi takdirde salgında başa dönebiliriz” uyarısı yaptı.

Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis Atina merkezli olmak üzere adalara hareket eden gemilerdeki doluluk oranının yüzde 80’lere ulaştığını söyledi. Plakiotakis her yolcunun iki doz aşı sertifikası, son 72 saatte yapılan negatif PCR testi ve hastalık belgelerinin bulunmasının şart koştuklarını söyledi.

YOĞUN TRAFİK AKIŞI

Attika Bölgesi trafik polisi verilerine göre, Atina – Korint ve Atina – Lamia ulusal karayollarının Elefsina ve Afidnes gişelerinden Cuma günü 06.00-18.00 saatleri arasında toplam 38.795 araç seyahat etti. Seyahat sırasında her arabada en fazla üç kişinin bulunmasına izin verildiği açıklandı.

ETKİNLİKLER KADEMELİ OLARAK

Yunanistan’da 17 Mayıs’tan itibaren anaokulları ve kreşlerin, 21 Mayıs’ta canlı aktiviteler ve yazlık sinemalar, 28 Mayıs’ta açık alanlarda canlı müzik ve tiyatro gösterilerine izin verileceği belirtildi. Ayrıca haziran ayından itibaren en fazla 100 kişi ile açık havada düğün ve dini törenlerin gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

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