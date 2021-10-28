Yunanistan’da yolcu gemisinde yangın

Yazan:
Alaturka Online
-

Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras-İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yayınlanma: 23:08 – 28 Ekim 2021 Güncellenme: 23:22 – 28 Ekim 2021

Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı.

Patras ile İtalya’nın Ancona kenti arasında hizmet veren Superfast 11 adlı gemideki yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yunanistan'da ortalık karıştı! Gazlı, coplu müdahale İlginizi Çekebilir Yunanistan’da ortalık karıştı! Gazlı, coplu müdahale

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?