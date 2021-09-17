Yunanistan’dan 3 kişi 6 sahte pasaportla Türkiye’ye geçerken yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
-

Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türkiye ile arasındaki Kipi sınır kapısından sahte pasaportlarla Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan üç kişi yakalandı. Üzerlerinde altı sahte pasaport ele geçirildi.

Yayınlanma: 20:45 – 17 Eylül 2021

Yunanistan’dan 3 kişi 6 sahte pasaportla Türkiye’ye geçerken yakalandı

Yunanistan’ın Batı Trakya ile Edirne‘nin İpsala ilçesindeki sınır kapısını birbirine bağlayan Kipi Sınır Kapısı’nda bugün meydana gelen olayda Yunanistan gümrük muhafaza memurlarının fark etmesi üzerine üç yabancı uyruklu şahıs Irak makamlarına ait sahte pasaportlarla Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalandılar.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda yine Irak makamlarına ait 6 sahte pasaport ele geçirildi. Üç kişi Dedeağaç (Evros) İli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanmaya başlandı. Pasaportlara el konuldu.

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı İlginizi Çekebilir MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Önceki haberDemokrat Parti’de toplu istifa
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?