Yunanistan’dan AB’ye çağrı: Türkiye’ye karşı daha sert tavır alın

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, başbakanlığa veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Miçotakis, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında AB’ye Türkiye çağrısında bulundu.

Almanya’da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM’nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina’ya veda ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bugün bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Miçotakis, Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı daha sert bir tavır almaya çağırdı. Miçotakis, “Batı ılımlılığı genellikle Türkiye’nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor gibi görünüyor” ifadelerinde bulundu. Yunanistan Başbakanı “Avrupa ilkelerinin pratiğe dönüşmesinin zamanı geldi” dedi.

MERKEL’DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Miçotakis, Yunanistan’ın komşularıyla uluslararası hukuk temelinde iyi ilişkiler kurmak istediğini belirtirken, Ancak Yunanistan, egemen haklarına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecektir” dedi.

Merkel, yorumlarında, tüm ülkelerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duyması gerektiğini belirterek, diyalog yoluyla çözüme ulaşmanın “önemli ama zor” olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya şansölyesi, Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarının Avrupa için de bir sorun olduğu konusunda Yunan Başbakan ile hem fikir olduğunu açıkladı. Ancak Merkel, tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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