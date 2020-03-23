Yunanistan’dan gelen 39 kişi Bolu’da yurda yerleştirildi

Yunanistan’da aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul’dan otobüsle Bolu’ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alınırken, AFAD ve UMKE ekipleri de yurt önünde tedbir amaçlı bekledi.

Öğrenci yurduna yerleştirilen kişileri, corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. (DHA)

TÜRKİYE’DE CAN KAYBI 30 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

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