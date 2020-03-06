Yunanistan’dan mültecilere sert müdahale!

Yunan güvenlik güçleri, ‘tampon’ bölgede bekleyişlerini sürdüren mültecilere sert müdahalede bulundu.
Güvenlik güçleri, mültecilere önce biber gazı attı ardından da TOMA’lardan tazyikli su sıktı.
Yunanistan, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı’ndaki ‘tampon’ bölgede bekleyen mültecilere orantısız güç uygulamaya devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, İdlib krizi ve AB’nin Türkiye sınırındaki mülteci durumunu görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü konsey sonunda yayınlanan bildiride, “Yasa dışı geçişler tolere edilmeyecektir” ifadeleri kullanılmıştı. İHA