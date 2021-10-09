Yunanistan’dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülü

Yunanistan’ın COVID-19 salgınına karşı mücadelede kullanılan devrim niteliğindeki aşıyı bulan BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e Çarşamba günü ödül vereceği açıklandı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun da katılacağı törende ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülü verileceği açıklandı.

Yaşar ANTER

Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı sayesinde salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayan BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye, Çarşamba günü Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenecek törende ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülü verileceği açıklandı.

“ÖDÜL, BİLİMİN TOPLUMA KATKISINA ODAKLANIYOR”

Yunanistan medyasında yayınlanan haberde iki bilim insanının ‘her yerde gençleri motive eden ve ortak yarara bağlılıkları sağlayan ve sadece Avrupa’ya değil, insanlığa da umut veren bir keşfe yol açan yüksek kaliteli araştırma ve uzmanlıklarıyla’ ödüle layık görüldükleri belirtildi.

Türeci ve Şahin’e takdim edilecek İmparatoriçe Theophano ödülü etkinliği kapsamında, Selanik Rotonda Anıtı’ndaki törene Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da katılacak.

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