Yunanistan’ı sağanak yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü

Yunanistan’da sağanak yağışlar bugün hayatı felç etti, onlarca ev ve iş yeri sular altında kalırken otomobili ile dereye sürüklenen emekli öğretmen yaşamını yitirdi. Felakette 200’den fazla ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yaşar ANTER

Yunanistan’da bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına İlia ilinde hayatı felç etti.

CADDELERDE KANOLARLA DOLAŞTILAR, SU YÜKSEKLİĞİ 1,5 METREYİ BULDU

İlia ilindeki Lechena, Gastouni, Vartholomio, Tragano, Kardiakafti ve Vartholomio kasabalarında etkili olan sağanak yağışlar caddeleri göle çevirdi. Sokaklarda yer yer su yüksekliği bir metreye ulaşırken onlarca köy yolu ile bağlantı kesildi.

Vartholomio kentinde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen otomobili ile sul sularına kapılarak nehire sürüklendi. Otomobilin içerisinde yaşamını yitiren emekli öğretmeni itfaiye ekipleri çıkardı. Bazı kişiler ise İlia kenti caddelerinde kanolarla dolaşmak zorunda kaldı.

200’DEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yunanistan’ın özellikle batı kesimlerinde ve Attika Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada 200’e yakın evin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 25 kişinin itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından sel suları içerisinden kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldüğü belirtildi. Onlarca kentin elektrik, kanalizasyon ve iletişim hatlarında hasar oluştu.

FIRTINA ÜLKENİN DOĞUSUNA İLERLİYOR

Attika Bölgesi’nde itfaiye, askeri birlikler ve sivil savunma ekiplerinin alarma geçirildiği ve Atina’da kriz masasının kurulduğu açıklandı. Batı bölgelerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisini ülkenin doğusuna ve Trakya bölgesine kaydıracağı açıklandı.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile kritik sağanak yağış uyarısı