Yunanistan’ın geri ittiği tekne battı, bebek kayboldu: 1 ölü

Yunanistan unsurları tarafından, saat 05.15’te, Türk kara sularına geri itilen tekne battı. Türk Sahil Güvenlik ekibinin tespiti üzerine 5 sahil güvenlik botu, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-12) dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Deniz yüzeyinde tespit edilen 5’i yetişkin, 1’i de çocuk toplam 6 göçmen ise Sahil Güvenlik botuna alınıp kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvalık Limanı’na getirilip, burada hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu ileri sürülen 1 kadın ile bebek için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)