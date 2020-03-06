Yunanistan’ın imdadına Frontex yetişti!

Ege’deki düzensiz göçmen geçişlerini engellemekte zorlanan Yunanistan’ın imdadına AB ülkelerinin sınır güvenlik ajansı Frontex yetişti.

Yunanistan’ın Kilimli (Kalimnos) adasında yayın yapan www.kalymnosnews.gr haber sitesi; Midilli, Sakız, Sisam, Leros, İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos), Sömbeki (Simi), Meis (Kastellerizo) ve Rodos adasında göçmenleri durdurmaya çalışan 50 Yunan Sahil Güvenlik botu ile bölgede görev yapan 16 Frontex botu, 2 helikopter ve bir uçağa AB’den takviye geleceğini duyurdu.

Bu hafta sonundan itibaren 8 AB ülkesinin birer sahil güvenlik botu ve iki helikopteri bölgeye göndereceği ve adı geçen adalarda konuşlandıracağı belirtildi.

Sekiz bot ile 2 helikopterin bu hafta sonundan itibaren AB sınır koruma ajansı Frontex bünyesinde Midilli ile Rodos arasında görevlendirileceği belirtildi.

FRONTEX NEDİR?

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla sınırlarının korunması ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur. AB üyesi olmayan komşu ülkelerle, ulusal sınır muhafızları arasında işbirliği amacıyla kurulmuştur. Kurumun genel merkezi Polonya’nın başkenti Varşova’dadır. Açık adı, “Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı.”