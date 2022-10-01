Yunanistan’ın son 9 ayda Ege’de ölüme terk ettiği 16 bin göçmen kurtarıldı

Yeni bir hayat için Avrupa’ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, denizde Yunanistan unsurlarının kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Darbedilen, üzerlerindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra can yeleği dahi olmadan denize atılan düzensiz göçmenlerin son umudu yine Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Düzensiz göçmenlerin yardım çağrısına koşan Sahil Güvenlik ekipleri, olası can kayıplarının önüne geçiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak- 30 Eylül 2022 tarihlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 bin 932 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine motor arızası, bot ve teknelerinin su alması gibi nedenlerle mahsur kalıp yardım çağrısında bulunan 1794 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Bu dönemde en çok geri itme olayı ise 3 bin 259 düzensiz göçmenle ağustos ayında oldu.

Ayrıca ekipler 9 ayda 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaştı, 98 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

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