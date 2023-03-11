Yunus Akgün detayı gözden kaçmadı! Tam 13 maç sonra…

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata’ya görev verdi.

34 gün sonra sahada

Galatasaray son resmi maçını Süper Lig’in 23. haftasında 5 Şubat’ta Trabzonspor ile oynadı. Deprem felaketinden dolayı verilen ara sonrasındaki haftayı da maç oynamadan geçen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçıyla 34 gün sonra karşılaşmaya çıktı.

Fernando Muslera, 11’de başladı

Galatasaray’ın son oynadığı Trabzonspor maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlık yaşamış, oyuna devam edememişti. Lige verilen arada tedavisi tamamlanan Muslera, Kasımpaşa mücadelesinde 11’de yer aldı.

Sam Adekugbe, ilk resmi maçında 11’de

Galatasaray’ın ikinci transfer döneminde Hatayspor’dan kiralık olarak kadrosunda kattığı Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, Kasımpaşa karşısında 11’de yer aldı. Adekugbe, böylece ilk resmi maçında 11’de görev aldı. Sarı Kırmızılılar’ın Roma’dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise yedekler arasında yer aldı.

Yunus Akgün 13 maç sonra 11’de görev aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün’e Kasımpaşa karşılaşmasında 11’de şans verdi. Yunus ligde sonra olarak 10. haftada 15 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda oynanan Kayserispor müsabakasında 11’de görev almıştı. Genç futbolcu böylece hükmen kazandıkları Gaziantep FK hariç 13 maç sonra 11’de başladı.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş bekledi.

Depremzedeler için özel forma ile sahaya çıktı

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak ‘Birlikte 1905’ formalarıyla çıktı.

Tribünlerde deprem ile ilgili özel pankartlar yer aldı

Galatasaraylı taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlere ‘Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar’, ’85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek’, ‘Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte’, ‘Bu sene senin için şampiyon olacağız’ ve depremden etkilenen 11 ilin adının yazılı olduğu pankartlar astı.

Selçuk İnan ilk kez rakip

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez rakip oldu. Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılılarda takım kaptanlığı da yapan Selçuk İnan’a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. İnan da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaray – Kasımpaşa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımlarını maça hazırladı.