Yunus Emre Enstitüsünden Kiev Doğu Dilleri Okuluna destek

KİEV (AA) – Kiev Yunus Emre Enstitüsü (YEE) "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında Türkçenin ilk, orta ve lise düzeyinde Ukraynalı öğrencilere öğretildiği Kyiv Doğu Dilleri Okuluna Türkçe eğitim materyali yardımında bulundu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Ümit Yıldız, Kiev YEE Müdür Vekili Mehmet Karakısa ve Kiev Doğu Dilleri Lisesi Müdürü Oksana Proskura'nın katılımıyla Türkçe eğitimi kitap setlerinden oluşan materyal yardımı takdim edildi.

Karakısa, YEE'nin Ukrayna'da Türkçeye artan ilgiden hoşnut olduğunu belirterek Türk kültürü ve Türkçenin yaygınlaştırılması için desteklerine devam edeceklerini kaydetti.

Proskura, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve YEE'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin ve Türk kültürünün Ukrayna'da her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü ifade etti.

Ayrıca Yıldız ve Proskura Türkçe eğitimi alanında iş birliğinin artırılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

159 öğrencinin birinci yabancı dil olarak Türkçe öğrendiği Kiev Doğu Dilleri Okulunda, 1993'ten beri Türkçe eğitimi veriliyor.