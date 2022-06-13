Yunus Emre Enstitüsü’nden Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesi’nde konser

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ABD Kültür Merkezi, Türkiye ve Türk kültürünün ABD kurumları ve toplumuna müzik yoluyla tanıtılması vizyonuyla, Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesi’nde, Yahudi Senfoni Orkestrası iş birliğiyle ‘Aşkına’ isimli konser programı organize etti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ABD Kültür Merkezi, Türk kültürünün ABD’de müzik yoluyla tanıtılması amacıyla, Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesi’nde ‘Aşkına’ isimli konser gerçekleştirdi.

Los Angeles’taki Amerikan Yahudi Üniversitesinde düzenlenen törende, Türkçe, Arapça, İbranice ve İngilizce eserler icra edildi.

Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre’nin ‘Gel Gör Beni Aşk Neyledi’ ve ‘Bana Seni Gerek Seni’ eserlerinin senfoni orkestrasına uyarlandığı program, 2022 Grammy Müzik Ödüllü besteci Sharon Farber’in ‘Ashkina’ (Aşkına) isimli eserine atıfla hazırlandı.

DÖRT DİLDE ESER SESLENDİRİLDİ

Programda dört dildeki eserler Doğu ve Batı enstrümanlarıyla seslendirilerek Anadolu’nun kültürel zenginliğine dikkat çekildi.

Dünyaca ünlü Türk ney virtüözü Ömer Faruk Tekbilek‘in sahne aldığı konserde, sema gösterisi de yapıldı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Yahudi toplumuyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Sefarad Yahudileri özelinde iletişim kanallarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konserde, Los Angeles’ta yoğun olarak yaşayan Orta Doğu ve Afrika kökenli diğer toplumlarla olan bağların kuvvetlendirilmesi de hedeflendi.

KONSER GELİRLERİ RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MAĞDURU ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Konser kapsamında ayrıca UNICEF ile iş birliği yapılarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için bağış kampanyası düzenlendi.

YEE Başkanı Şeref Ateş konserle ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu’dan Amerika’ya göç eden halkların ortak kültürel ve insani değerlerinin müzik vasıtasıyla dile getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

“BARIŞ, SEVGİ, KARDEŞLİK ANLAYIŞINI BAŞKA ÜLKELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Temel amacın Anadolu’dan ABD’ye göç edenlere ulaşmak olduğunu söyleyen Ateş, “Böylelikle Yunus’un barış, sevgi, kardeşlik, tolerans anlayışını hem bu projeyle burada dile getirmek istiyoruz hem de başka ülkelere bu projeyi taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Ateş, projenin Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı kapsamında geliştirildiğine dikkati çekerek, enstrümanlar aracılığıyla insanlığın barış içinde bir arada yaşamasını anlatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“TEMEL AMAÇ MAĞDUR ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK”

Konserin başarılı geçtiğini kaydeden Ateş, “Buradaki temel amaç konserin gelirlerini UNICEF’le Rusya-Ukrayna Savaşı’nda mağdur olan çocuklara bağışlamak. Onun için oldukça başarılı bir konser oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

AlaturkaOnline

Los Angeles/ Kalifornia