Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur nereli ve kaç yaşında?

Yurdaer Okur, 1974 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile geçen Yurdaer Okur hakkında merak edilenler haberimizde… Yurdaer Okur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Moğol Komutanı Balgay karakterini canlandıran Yurdaer Okur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yurdaer Okur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar’ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu’na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.

Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat vermektedir. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.

Yurdaer Okur’un rol aldığı tiyatro oyunları:

2010 – Ölümü Yaşamak – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2009 – Yastık Adam – Talimhane Tiyatrosu

2006 – Beş Yıl Geçince – Tiyatro Oyunevi

2004 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 – Hortlaklar – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu –

2003 – Dünyanın Ortasında Bir Yer – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Ben Ruh Bey Nasılım – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi – İstanbul Devlet

Tiyatrosu

2000 – Ketçaplı Spagetti – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Yalınayak Sokrates – Dostlar Tiyatrosu

Yurdaer Okur’un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuruluş Osman (Balgay) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Aydın) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Barış) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (Kemal) (TV Dizisi)

2018 – Aliya (Aliya İzzetbegoviç)(TV Dizisi)

2018 – Keşif (Bekir) (Sinema Filmi)

2017 – Direniş Karatay (Noyan)(Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Yekta Harmanlı)(TV Dizisi)

2015 – Saruhan (Kadı Hüseyin Efendi) (TV Filmi)

2014 – Kod Adı Reakisyon (Gürkan)(TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (Hasan) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Turgut) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Labirent (İsmet) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Sakarya Fırat (Kerküklü Süleyman) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Kayınbirader) (Sinema Filmi)

2006 – Köprü (Tekin) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Erdal) (Sinema Filmi)

2005 – Gen (Sahte Dr. Ragıp – Hasta) (Sinema Filmi)

2005 – Belalı Baldız (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Dr. Hakan) (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Ertan) (Sinema Filmi)

2002 – Aslı ile Kerem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Çifte Bela (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Dadı (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)