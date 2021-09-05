Yürekleri ağıza getiren yangın! Palet üretim tesisine sıçradı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, bitişikte bulunan palet üretim tesisine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan palet üretim tesisine sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada yanan bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

TOMA ve iş makinelerinin de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. DHA

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