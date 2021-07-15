Yürekleri ağza getiren yangın

Çamlıkevler Mahallesi’nde Osmaniye Devlet Hastanesi’nin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evlere kadar ulaştı.

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerde tahliye işlemi başlatıldı. Karadan onlarca ekibin ve polis TOMA’sının müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek verirken, birçok itfaiye eri ve vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yangının çıktığı andan itibaren bölgede bulunan Vali Erdinç Yılmaz, yangına ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgiler aktaran Vali Yılmaz, “Serası olan bir vatandaş spiral makineyle çalışırken kıvılcım yayılması sonucu yangın çıkıyor. Yangını çıkaran kişiler şu an tespit edildi. Şu anda kontrol altında. Eğer aksi bir durum olmazsa rüzgar var biliyorsunuz. Tabi ki çok üzgünüz yangından ve yanan ormanımızdan dolayı. Fakat tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Evlere gelecekti kontrol altına alındı şükürler olsun. Şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah çok uzun sürmeyecek kontrol altına alınacak. Bir evimizin de çatı kısmında alevlenme oldu ama çok erken bir şekilde müdahale edildi” diye konuştu.

Öte yandan, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İHA

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