Yurt Dışı Seçmen OY Kullanma Rehberi – Yurt Dışı Seçmen Kaydı sorgulama ve Adres Beyanı işlemi

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kaydolmaları ve adres beyanında bulunmuş olmaları gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, YSK üzeriden kontrol etmek için tıklayın

Turkiye.Gov.Tr üzerinden kontrol etmek için tıklayın

Yurtdışında yaşayan T.C Vatandaşlarının ilk yapması gereken, Yurdışı kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmektir. Eğer Kayıtlı değillerse, bağlı bulundukları Konsolosluklara şahsen ya da posta ile yapmaları mümkündür. Detaylı bilgi için lütfen bağlı bulunduğunuz konsolosluğun websitesini ziyaret ediniz.

Not: Bu sayfa YSK tarafından açıklanan yeni bilgiler geldikçe güncellenecektir. Sayfamızı çok kullananlar sayfasına ekleyerek Yurt Dışında Oy Kullanma ile ilgili her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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Yurt Dışı Seçmen- Sıkça Sorulan Sorular

– Adres beyan formu nedir?

Adres Beyan Formu , 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.” hükmü gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen formdur.

– Adres beyan formunu kimler doldurur?

Adres Beyan Formu;

– Yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,

– Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya

– Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler

tarafından istenildiği zaman doldurulup dış temsilciliklere iletilebilir.

Ancak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin, seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları“ nı gösteren 140/II sayılı genelge hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

– Adres beyan formunu nasıl tedarik edebilirim? Adres beyan formu yurt dışındaki ikamet adresime gönderilecek mi?

Adres Beyan Formu , yurt dışında temsilciliklerden temin edilebilir. Ayrıca www.ysk.gov.tr adresinde “Yurt Dışı Seçmen” menüsünün altında bulunan Adres Beyan Formu bağlantısından da indirilebilir.

Adres Beyan Formu vatandaşların ikamet adreslerine gönderilmez.

– Adres beyan formunu doldurduktan sonra nereye ve nasıl göndereceğim?

Yurt dışında yaşayan vatandaşların;

1-) Yurt dışında;

– En yakın yurt dışı temsilciliğine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile başvurarak Adres Beyan Formu (Form B)”nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri,

veya

– Söz konusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurt dışı temsilciğine posta ile göndermeleri,

Bulundukları ülkede dış temsilcilik yok ise Adres Beyan Formunun (Form B) internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri,

gerekmektedir.

2-) Yurt içinde;

– Yurt içi adresinizin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak ve pasaportunuzu ibraz ederek Adres Beyan Formu (Form B) doldurmanız gerekmektedir,

– Adres Beyan formunu, yurt dışında temsilciliklerden temin edebilirsiniz veya www.ysk.gov.tr adresinde “Yurt Dışı Seçmen” menüsünün altında bulunan Adres Beyan Formu bağlantısından indirebilirsiniz.

Ancak, seçim dönemlerinde “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları”nı gösteren 140/II sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Seçmen işlemleri ile ilgili her türlü detaylı bilgiye www.ysk.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

– Mavi Kart sahibiyim. Türkiye genel seçimlerinde oy kullanabilir miyim?

Mavi kart sahipleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” başlıklı 28. maddesi gereğince, seçimlerde oy kullanamazlar.

– Mektupla veya elektronik ortamda oy kullanılması mümkün müdür?

Mektupla oy kullanma yöntemi, Anayasa Mahkemesi’nin 2008/113 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Elektronik oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır.

– Oy verme işlemi sırasında pasaport ibraz etme şartı var mıdır? Nüfus cüzdanı veya başka resmi belgeler yeterli midir?

Oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile kimliğini tespit eder. Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilikçe veya nüfus müdürlüklerince verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir.

Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırılmaz.

NOT: Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.

– Oy verme işlemleri yurt dışında kaç gün sürmektedir?

Oy verme gün sayısı, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen sandık kurulacak temsilciliklere göre değişmektedir. Seçim dönemlerinde temsilciliklerdeki oy verme süreleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, https://secmen.ysk.gov.tr adresinde yer alan “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden bağlı bulunduğu dış temsilcilikte hangi tarihler arasında ve nerede oy kullanacağını öğrenebilmektedirler.

– Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi?

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandıklarda veya Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilecek gümrük kapılarında oy kullanabilirler (298/94/C, 298/94/E).

– Seçim sandıkları sadece yurt dışı temsilciliklerinde mi (konsolosluklar) kurulacak

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında sandık kurulmaktadır. Ayrıca temsilciliklerin fiziki imkânlarının yeterli olmaması durumunda kiralanacak yerlerde sandık kurulmaktadır. Sandık kurulan yerlerin bilgilerine www.ysk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

– Seçim sonuçlarıyla ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim?

www.ysk.gov.tr internet sitemizin “Sandık Sonuçları ve Tutanakları” bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca YSK Seçim Arşivi sayfasından seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

– Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kimler, hangi temsilcilikte ve gümrük kapısında oy kullanabilir?

Dış temsilciliklerde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilirler(298/94/C)

Gümrük kapılarında; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler (298/94/E).

Seçmenler; temsilciliklerde sandık kurulacak yerlerin adresleri ve hangi tarih aralıklarında oy kullanacakları bilgisi ile gümrük kapıları bilgisine Yurt Dışı Seçmen Sorgulama adresinden erişebilirler.

– Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında nasıl oy kullanılır?

Sandık kurulu başkanı tarafından seçmenin, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla TERCİH veya EVET yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir (298/94/C, 298/94/E).

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum, Türkiye’de yapılan genel seçimlerde oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler (298/94/A-3).

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, yerel seçimlerde oy kullanamazlar.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum. Seçim tarihinde Türkiye’ye gelip sandık görevlisi ya da gözlemci/müşahit olabilir miyim?

Sandık kurulu bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi, o ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından belirlenir. Diğer beş üyesi, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş siyasi partiden belirlenir (298/21, 22, 23).

Yurt dışında yaşayan bir seçmenin, siyasi parti tarafından yurt içinde oluşturulan sandıklarda sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilebilmesi için, yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.

Oy verme gününde Türkiye’de bulunan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bir seçmen, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından müşahit olarak görevlendirilebilirler (298/25,72).

– Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan kişi oyunu ne şekilde, nerede kullanabilir?

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan seçmen, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabilir (298/94/E).

– Yeni evlendim, henüz kimliğimi değiştirmedim. Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim?

Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir.

(Oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile kimliğini tespit eder. Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilikçe veya nüfus müdürlüklerince verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir. Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırılmaz.)

– Yurt dışı ilçe seçim kurulu oluşturuldu mu?

Ankara’da Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu bulunmaktadır. İletişim bilgilerine www.ysk.gov.tr adresinden Yurt Dışı Seçmen menüsünün altından ulaşılabilir.

– Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği), www.ysk.gov.tr internet sayfamızın “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden gerekli bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

– Yurt dışı seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim. Türkiye’de yapılacak seçimlerde oy kullanmak için neler yapmak gerekiyor?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği),www.ysk.gov.tr internet sayfamızın veya e-Devlet Kapısından hizmete sunulan “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden ya da mobil cihazınızdan “Seçmen Sorgulama” uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar, kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler ve yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler,

1-)Yurt dışında;

– En yakın yurt dışı temsilciliğine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile başvurarak Adres Beyan Formu (Form B)“nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri,

veya

– Söz konusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurt dışı temsilciğine posta ile göndermeleri,

Bulundukları ülkede dış temsilcilik yok ise Adres Beyan Formunun (Form B) internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri,

gerekmektedir.

2-)Yurt içinde;

– Yurt içi adresinizin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak ve pasaportunuzu ibraz ederek Adres Beyan Formu (Form B) doldurmanız gerekmektedir,

– Adres Beyan formunu, yurt dışında temsilciliklerden temin edebilirsiniz veya www.ysk.gov.tr adresinde “Yurt Dışı Seçmen” menüsünün altında bulunan Adres Beyan Formu bağlantısından indirebilirsiniz.

Ancak, seçim dönemlerinde “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları”nı gösteren 140/II sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Seçmen işlemleri ile ilgili her türlü detaylı bilgiye www.ysk.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

– Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan bilgilerimde yanlışlıklar veya değişikler var. Nasıl düzeltebilirim?

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydında değişikliği yapmak isteyen seçmenler,

1-)Yurt dışında;

– En yakın yurt dışı temsilciliğine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile başvurarak Adres Beyan Formu (Form B)”nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri,

veya

– Söz konusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurt dışı temsilciğine posta ile göndermeleri,

Bulundukları ülkede dış temsilcilik yok ise Adres Beyan Formunun (Form B) internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri,

gerekmektedir.

2-)Yurt içinde;

– Yurt içi adresinizin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak ve pasaportunuzu ibraz ederek Adres Beyan Formu (Form B) doldurmanız gerekmektedir,

– Adres Beyan formunu, yurt dışında temsilciliklerden temin edebilirsiniz veya www.ysk.gov.tr adresinde “Yurt Dışı Seçmen” menüsünün altında bulunan Adres Beyan Formu bağlantısından indirebilirsiniz.

Ancak, seçim dönemlerinde “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları”nı gösteren 140/II sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Seçmen işlemleri ile ilgili her türlü detaylı bilgiye www.ysk.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

– Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler nerde oy kullanılır?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler dış temsilciliklerde ve/veya gümrük kapılarında oy kullanabilirler.

NOT: Sandık kurulacak dış temsilcilikler ve oy kullanılacak gümrük kapıları her seçim için YSK tarafından belirlenir ve ilan edilir.

– Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıyım, ancak seçim tarihinde Türkiye’de bulunacağım. Türkiye’de oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup, ancak seçim tarihinde Türkiye’de bulunan seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler (298/94/E).

– Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıyım. Herhangi bir temsilcilik nezdinde kurulan sandıkta oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birisinde, o temsilcilik için belirlenen oy verme tarihleri arasında oy kullanabilirler (298/94/C).

– Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıyım. Herhangi gümrük kapısında kurulan sandıkta oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy verme tarihleri arasında, sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler (298/94/E).

– Yurt dışı seçmen listeleri ile ilgili nereye itiraz edilebilir?

Yurt dışı seçmen listelerine, seçim takviminde belirtilen süre ile sınırlı olmak kaydıyla doğrudan veya seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir.

– Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylara karşılık milletvekili kontenjanı tanınmakta mıdır?

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylara karşılık milletvekili kontenjanı tanınması ile ilgili mevcutta herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

– Yurt dışında kullanılan oylar nerede sayılır?

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra, yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, genel esaslara uygun bir şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurulllarına açtırılarak sayım ve dökümü yaptırılır ve tutanak altına aldırılır. Bu tutanaklar esas alınarak birleştirme işlemlerine ilişkin tutanak düzenlenir ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir (298/94/C).

– Yurt dışında oy kullanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ile halkoylamasında oy kullanabilir (298/6).

Ancak,

– Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

– İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

– Türk vatandaşlığını kaybedenler,

– Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar,

oy kullanamazlar (298/7, 8)

– Yurt dışında yaşayan engelli bir seçmenim. Engelli olduğumu beyan etmem ve belgelemem gerekir mi?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bir seçmenin engelli olduğunu beyan etmesine gerek yoktur.

– Yurt dışında yaşayan hastalığı veya engeli sebebi ile yatağa bağlı olan seçmenler için özel uygulamalar bulunmakta mıdır?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler için özel bir uygulama bulunmamaktadır.

– Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye’de yapılacak seçimlerde oy kullanmak için ne yapmam gerekiyor?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında oy kullanabilmesi için öncelikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekir.

– Yurt dışında yaşıyorum. Okuma-yazma bilmeyen bir seçmenim. Nasıl oy kullanabilirim? Bir akrabam bana yardım edebilir mi?

Okuma – yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık çevresinde yardım edilemez. Okuma – yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, nasıl oy kullanması gerektiğini anlatır.

Okuma – yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez.

– Yurt dışında yaşıyorum. Yaşadığım ülke tarafından düzenlenen kimlik tespiti içeren belgeler ile oy kullanabilir miyim?

Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez (298/87).

– Yurt dışında nerede ve ne zaman oy kullanacağımın bilgisi tarafıma iletilecek mi? Bu bilgilere nereden ulaşabilirim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için yurt dışında hangi ülkede, hangi temsilciliklerde ve hangi tarihlerde kurulacak sandıklarda oy kullanacaklarına dair Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim öncesinde alınan kararlar www.ysk.gov.tr adresinden, radyo ve televizyonlardan ilan edilerek tüm kamuoyunun bilgisine sunulmakla birlikte, Dışişleri Bakanlığı ile de çalışmalar koordineli bir şekilde yürütüldüğünden, söz konusu bilgilere yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla da ulaşılabilir.