Yurt dışı tatile taksit kısıtlaması içe yöneltir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), yurt dışı seyahat harcamalarında taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya indirmesine destek veren Muğlalı turizmciler “Bu sayede yurt içi turlar çok daha fazla gündeme gelir” görüşünde birleşti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu “Herhalde iç pazarı kuvvetlendirmek için böyle bir karar alınmış olmalı. Döviz yurt içinde kalıp herkes kazansın diye bir sınırlandırma getirilmiş. Aslına bakarsan çok da yanlış bir şey değil diye düşünüyorum. Çok taksitli yurt dışı turları insanlarımızı özendiriyordu.

Daha Ege’ye gelmemiş, Akdeniz’e inmemiş taksitlendirme sayesinde bir sürü insan yurt dışına gidiyor. Ekonomik dar boğazdan geçiyoruz. Biz Türk insanı olarak taksit sayısı fazla olan şeylere aniden ilgimiz artıyor. Örneğin evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar taksit sayısı fazla diye cep telefonlarımızı daha eskimeden değiştiriyor, bu da öyle bir şey. Bazı konularda yol gösterici olmak adına taksitlerde sınırlandırma olmalı” dedi.

İÇ PAZAR ÇOK CANLANIR

Muğla Dalyan Turizm Otelciler Platformu yöneticisi turizmci Ali Mürşit Yağmur da iç pazarın güçleneceği düşüncesinde. Yağmur “Misafirin yurt içinde tatil yapması için yapılan bir uygulama. Yurt içi yurt dışı tatil paketlerinde ödemeler yüzde 70-80 kredi kartı ile yapılıyor. Bu nedenle caydırıcılık sağlar. Bildiğim kadarıyla yurt içi turlarda taksit sayısı artırıldı. Şimdi düşünün yurt dışına 3, yurt içine 6- 9 ya da 12 taksitle mi tatile gidersiniz? Tabii ki tercih fazla taksit olan parkurda olur. İç pazarın canlanması isteniyor bence” diye konuştu.