Yurt dışında okuyan öğrenciler direkt uçuşlarla geri dönebilecek

İSTANBUL (AA) – ISE World Uluslararası Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, yakın zamanda Amerika'ya Türkiye'den direkt uçuşlar yapılacağını belirterek, "O sebeple Kanada ve Amerika'da okuyan öğrencilerimiz, eğitimlerine devam etmek için yapacakları yolculukta kurallara takılmayacak." ifadesini kullandı.

ISE World açıklamasına göre, en fazla yabancı öğrenci bulunduran üçüncü ülke konumundaki Kanada'da okuyan 642 bin öğrenci, yeni dönemde eğitimlerini devam ettirebilmek için ülkeye geri dönecek. Eylülde ülkenin kapılarını çalanlar arasında Türk öğrenciler de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISE World Uluslararası Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Karşit, Kovid-19 nedeniyle ülkelerin giriş ve çıkışlara bazı kurallar getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Amerika'ya Türkiye'den direkt uçuşlar yapılacak. O sebeple Kanada ve Amerika'da okuyan öğrencilerimiz, eğitimlerine devam etmek için yapacakları yolculukta bu kurallara takılmayacak.

Pandemi süresince THY, dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiği tahliye uçakları ile vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirdi. Biz de Kanada'da bulunan öğrencilerimizin Türkiye'ye getirilmesinde THY'nin, Montreal ve Toronto'daki başkonsolosluklarımız ile eğitim müşavirliklerimizin büyük desteğini gördük. Bütün öğrencilerimizin velileri, başkonsolosluklarımız tarafından arandı ve bu süreçte her türlü bilgiyi onlarla paylaştılar."

– "THY'ye haksızlık edildiğini düşünüyoruz"

Gökyar Karşit, pandemi sürecinde Kanada'daki öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadıklarını aktararak, "Yeni dönemde, yani eylül ayında öğrencilerimiz, tekrardan eğitimlerini devam ettirmek için Kanada'ya geri dönecekler. Burada önemli olan birkaç durum var. ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı ve Beyaz Saray'ın kendi sitesinde de bulabileceğiniz devlet duyurularında, Avrupa'nın 26 ülkesinden ülkeye girişler yasaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bu duruma İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Çin'in de dahil olduğunu bildiren Karşit, "Örneğin, uçak ile Avrupa aktarmalı olarak Amerika'ya giderseniz ülkeye giriş yapamıyorsunuz. Ancak yasaklı olmayan ülkelerden direkt uçuşlar ile ülkeye giriş yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karşit, THY'ye haksızlık edildiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız da pandemi sürecini çok güzel bir şekilde yürüttü. Yasaklı ülke konumunda değiliz. Vatandaşlarımızın da alacağı önlemlerle sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. O yüzden öğrencilerimizin eylül ayında THY'nin düzenleyeceği seferlerle eğitim gördükleri ülkelere sorunsuz bir şekilde gidebileceğini düşünüyoruz. Ancak bazı uçuşların iptali konusunda yapılan yorumlar bizi de çok üzmüş durumda. Burada THY'ye haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Her ülkenin kendi kuralları var. Örneğin, Güney Kore, Amerika'nın yasaklı ülkeler listesinde değil. Ancak yurt dışından gelenler için 14 günlük karantina uygulaması yapıyor. 14 gün karantinada kalmadan Amerika'ya geçiş yapamıyorsunuz. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Bunların hepsini düzenlemek çok karmaşık bir hal alıyor.

Her ülkenin kendi kurallarını göz önüne alarak planlamalar yapılıyor. Burada bizlere düşen şey sabırla beklemek. Eylül ayında açılacak uçuşlarla birlikte öğrencilerimiz, eğitim gördükleri ülkelere gidebilecek. Ülkelerin çoğu da bu konuda özellikle öğrencilere kolaylık sağlayarak onlara öncelik tanıyacaklarını ifade ediyor."