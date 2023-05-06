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6 Mayıs 2023
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Yurt dışında seçime büyük ilgi! Kullanılan oy sayısı açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842’ye ulaştı.

Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.

2018’DEN DAHA ÇOK İLGİ GÖRDÜ

Böylece 14 Mayıs’taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018’de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek. (AA)

Alaturka Online
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