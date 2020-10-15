Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) – Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ekim haftasında 91,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ekim haftasında net 91,3 milyon dolarlık hisse senedi, 349,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 ekim itibarıyla 20 milyar 980,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 378,5 milyon dolara indi.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 927,5 milyon dolardan 5 milyar 403,2 milyon dolara düştü.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 18,6 milyon dolarlık azalışla 251,1 milyon dolardan 232,5 milyon dolara geriledi.