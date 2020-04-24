Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

KOCAELİ (AA) – Fransa'dan uçakla İstanbul'a getirilen 286 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 286 yolcu, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 12 otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Öte yandan otobüslerden inen bazı çocukların anne ve babalarının kucağında uyuduğu, yürümekte zorluk çeken bazı yaşlı yolculara ise yurt personelinin yardım ettiği görüldü.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.