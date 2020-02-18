Yurt dışından Yüksek Hızlı Tren Seti teminine son verilmesi hedefleniyor

2020 Yılı Yatırım Programı, yerli sanayinin desteklenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda teknolojik yetkinlik kazanılarak dışa bağımlılığın azaltılması, ciddi ekonomik kazanımlar elde edilmesi gibi noktalardaki gelişmeleri daha da ileriye taşıyacak.

YERLİ FİRMALARIN ELİ GÜÇLENECEK

Program’ın “Yüksek Hızlı Tren Seti” projesine değinilen kısmında şu ifadeler yer alıyor: “Tedarik süreçlerine devam edilen 12 adet Yüksek Hızlı Tren Seti hariç olmak üzere 14.05.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Oluru’na istinaden yurt dışından ilave Yüksek Hızlı Tren Seti temin edilmeyecek, TÜVASAŞ tarafından üretilen Millî Elektrikli Tren Setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılması sağlanacaktır.” Program’da ayrıca araç ve ekipman alımında yerli üretim katkı oranının azami düzeyde gözetileceği belirtiliyor.

Sektörde, bu iradenin piyasadaki global ölçekli yabancı oyunculara karşılık yerli firmaların elini ciddi biçimde güçlendireceği ve bu noktadan geri adım atılmadığı takdirde yerli ve millî sanayinin orta ve uzun vadeli hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşabileceği değerlendiriliyor.

ASELSAN DA PROJEDE

Millî Elektrikli Tren Seti projesinde, ASELSAN da yer alıyor. Şirket ile Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) arasındaki sözleşmeye göre, projenin Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Zinciri Sistemi ASELSAN tarafından tedarik ediliyor.

Bir trenin “beyni” olarak nitelendirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS), temelde aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor. Modüler yapıda tasarlanan ve yüksek emniyet ile güvenilirlik seviyesine sahip olan TKYS bilgisayarı; mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, donanımı ve gömülü yazılımı ile tümüyle özgün olarak geliştiriliyor.

Bir trenin “kalbi” olarak nitelendirilen unsurlara sahip Cer Zinciri Sistemi (ana transformatör, cer konvertörü, yardımcı konvertör, cer motoru ve dişli kutusu) ise özgün yazılım, donanım ve algoritmalar ile yüksek verimlilikte performans sağlayacak şekilde hayata geçiriliyor.

6 MİLYAR EUROLUK KAZANIM

Şu anda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 106 tren setinin 12’si yurt dışından, 5’i ise Millî Elektrikli Tren projesiyle karşılanıyor. Geriye kalan 89 tren setinin yerli ve millî imkanlarla üretilmesi halinde ise yaklaşık 3,5 milyar euronun Türkiye’de kalacağı belirtiliyor. Bu durumun sanayide çarpan etkisi yaratacağı ve söz konusu rakamın 6 milyar euroya ulaşacağı ifade ediliyor. Bu ekonomik kazanımın elde edilebilmesi için siparişlerin bugünden TÜVASAŞ’a verilmesinin önemi vurgulanıyor. Bu sayede sıkışık bir takvimle karşılaşılmadan ve dışa bağımlı kalınmadan Türkiye’nin tüm tren seti ihtiyaçlarının yerli ve millî imkanlarla rahatlıkla karşılanabileceği kaydediliyor.