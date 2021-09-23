Yurt yapmayan bakanlıktan 2 liralık propaganda

Üniversite öğrencileri yurt sorunları ile boğuşurken, Gençlik Spor Bakanlığı, yurtlarda kalan öğrencilerin kahvaltı ve akşam yemeği yardımlarına yapılan artırımla övündü. Kahvaltı için 50 kuruş, akşam yemeği için 1.5 lira fazla ödeyecekler.

Ali Ekber ERTÜRK

Üniversite öğrencileri, barınacak yer derdine düşmüşken, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımlarındaki 2 liralık zamla övündü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Faaliyet Raporu’nda “Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4.5 TL’lik kahvaltı yardımı, 9.5 TL’lik akşam yemeği yardımı olmak üzere aylık 420 TL beslenme yardımı yapılmakta iken 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 5 TL kahvaltı yardımı, 11 TL akşam yemeği yardımı olmak üzere aylık 480 TL beslenme yardımı yapılmaya başlanmıştır” denildi.

VAKIFLARA PARA AKTI

Yeterince yurt yapmamakla eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, kar amacı gütmeyen kuruluşlara rekor düzeyde para aktardığı da ortaya çıktı. Bakanlık Mali Durum Raporu’na göre 2020’de dernek vakıf gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara tam 257 milyon 308 bin 872 lira aktarıldı. 2021’in ilk 6 ayında ise bu amaçla 78.5 milyon lira para ödendi. Raporda, para aktarılan bu kuruluşların hangileri olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamadığına ilişkin tartışmaları yorumladı. Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının, otel zincirleriyle rekabet eder durumda olduğunu öne sürerek muhalefeti suçladı. “Belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar” dedi.