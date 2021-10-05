İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, kurum tarihinde ilk kez inşa edilen Avcılar’daki 2 kız yurdunu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu, yurt sakinlerinden gelen soruları yanıtladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #dilekimamoğlu #yurt #ibb #gündem #ibbyurt #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Yurt ziyaretinde alkışlarla karşılandılar! Ekrem İmamoğlu’nun tepkisi kahkaha attırdı!