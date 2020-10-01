Yurtsever subaylara kumpas kuranlar şimdi hesap verecek

FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy, Amirallere Suikast kumpaslarıyla Türk Ordusu’nun yurtsever subayları tasfiye edildi. Ancak onlar İstanbul Hasdal’dan, Ankara Mamak’tan fotoğraflarını paylaşarak ‘Biz Buradayız’ mesajı verdiler. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aklandılar. Hepsi görevlerine dönerken, onları yargılayan sözde hakim ve savcıların kimi tutuklandı, kimi de yurtdışına kaçtı. Ve şimdi hesap zamanı geldi. FETÖ’cü 50 hakim ve savcı hakkında dava açıldı. 2010 yılındaki kumpastan 10 yıl sonra haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 2’si kadın 50 sanık, Ankara’da Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

Kumpasçı hakim ve savcılar arasında, Menekşe Uyar, Nalan Can, Fikret Seçen, Ali Efendi Peksak, Bilal Bayraktar, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Berk, Murat Yönder, Murat Üründü, Nurullah Çınar, Ömer Diken, Resul Çakır, Savaş Kırbaş, Sami Haşıloğlu, Vedat Dalda ve Süleyman Pehlivan da var.

Vedat Dalda 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tutuklamış, Süleyman Pehlivan ise Yarbay Ali Tatar’ın intiharına neden olan süreci başlatmıştı.

Şimdi firarda olan Fikret Seçen MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması sürecinde Başsavcı vekiliydi.

Cezaevinde olan Mehmet Ekinci, Fenerbahçe’ye kurulan şike kumpasının mahkeme başkanıydı.

Sanıkların her biri için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezaları istendi ve birinci sınıf hakim oldukları için, yargılamayı Yargıtay’ın yapması öngörüldü.

1-Albay Hakan Çelikcan emekli.

2-Albay Ha­kan Üstbaş emekli.

3-Yavuz Kılıç tuğamiral oldu.

4-Albay Erhan Şensoy emekli.

5-Yüz­başı Güven Ertaş emekli.

6-Astsubay Adem Ceylan emekli.

7-Albay Sırrı Yılmaz emekli.

8-Albay Haldun Ermin emekli.

9-Albay Taner Gül emekli oldu, avukatlık yapıyor.

10-Al­bay Cahit Gökgöz emekli.

11-Albay Murat Özenalp beyin kanaması geçirip şehit oldu.

12-Albay Yusuf Afat emekli.

13-Albay Hakan Köktürk emekli.

14-Yarbay Mustafa Yuvanç emekli oldu, avukatlık yapıyor.

15-Albay Kahraman Dikmen emekli.

16-Astsubay Mu­rat Dülek görevinde.

17-Albay Yusuf Volkan Yücel emekli.

18-Yüzbaşı Yüksel Gürcan beraat etti.

19-Gürsel Çaypınar tuğamiral oldu.

20-Albay Berker Emre Tok emekli.

21-Binbaşı Abdurrahman Başbuğ görevde.

22-Astsubay Bülent Akalın emekli.

23-Yüz­başı Yusuf Kelleli siyasete atıldı.

24-Yüzbaşı Hüseyin Topuz özel sektörde çalışıyor.

25-Yüzbaşı Erdinç Atik emekli oldu.

26-Albay Selçuk Güneri emekli.

27-Albay Mustafa Önsel kitap yazıyor.

28-Albay Fatih Musa Çınar emekli.

29-Tuğgeneral Mehmet Eldem havacılık sektöründe çalışıyor.

30-Korgene­ral Rıdvan Ulugüler emekli.

31-Albay Ha­san Gülkaya emekli.

32-Albay Hasan Basri Aslan emekli.

33-Yüzbaşı Cemalettin Bozdağ emekli.

34-Astsubay Kenan Yüce emekli

8 yıl önce Beşiktaş Adliyesi’nde görevli FETÖ’cü hakim ve savcılar Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’u terörist ilan edip hapse atmışlar, Yarbay Ali Tatar’ın ölümüne sebep olmuşlardı.

O hainler, adliyenin İstanbul Çağlayan’a taşındığı 2012’de topluca böyle poz vermişlerdi. Şimdi aralarından kimi hapiste, ki-mi firari. 2’si kadın 50 FETÖ’cü hain Yargıtay’da yargılanacak…

HASDAL’DAKİ SUBAYLAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?