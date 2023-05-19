Yurtta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Aksaray’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Aksaray Şehitliği’nde başlayan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda sona erdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırklareli’nde tören düzenlendi. Kırklareli Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen törende, öğrenciler gösteri sundu.

Bolu’da Spor salonunda düzenlenen törende öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve spor branşlarındaki gösteriler tribünleri dolduran yaklaşık 3 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Programda halk oyunları, şiir ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla’da törenler düzenlendi. Stadyumda düzenlenen etkinliklerde gençlik merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı okundu.

Karabük’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda tören düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bayrak ve flama geçişi yapıldı.

Aydın’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adnan Menderes Stadyumu’nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlikte, öğrenci ve sporcular tarafından halk oyunları, arbane, karate, tekvando ve jimnastik gösterisi yapıldı.

(AA-DHA)