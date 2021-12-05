Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Levent'te bir yurttaş erken seçim beklediğini dile getirerek AKP ve MHP'ye isyan etti. Asgari ücret ile geçinmenin artık imkanı kalmadığını söyleyen yurttaş "Artık yeter, hükümeti değiştirmeliyiz" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #erkenseçim #akp #mhp #haber #siyaset #röportaj #politika #sokakröportajı #levent #leventröportaj #ekonomi #asgariücret #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Yurttaş erken seçim istiyor! “Artık yeter” dedi, AKP ve MHP’ye isyan etti!