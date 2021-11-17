Yurttaş hayat pahalılığından şikayetçi! “Emekli maaşımı Erdoğan’a vereyim! Gel kardeşim sen geçin!”





Ankara’da semt pazarına alışverişe gelen 83 yaşındaki bir vatandaş, “Çok pahalı. Dolanıp dolanıp gidiyorum. Bir şey alamıyorum. 100 liralık bir şey ısmarladı hanım. Cebimde 50 lira var. Yetmez. Aldı başını gidiyor her şey. 5 kiloluk yağ 95 lira. Bu kadar olmaz ya” dedi. Emekli maaşıyla geçinemediğini söyleyen bir vatandaş ise, “Son günlerde zam gelmeyen ne var? Emekli maaşları. Emekli maaşım 2 bin 300 lira. Kim geçinebilir? Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum, bu parayı ben sana vereyim gel geçin” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #receptayyiperdoğan #cumhurbaşkanı #haber #siyaset #politika #semtpazarı #emekli #yurttaştv