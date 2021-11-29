Yurttaş yaka silkti! “Bıktık bunlardan yeter artık! GİTSİNLER!” Akşener bakın ne yaptı!





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, aylardır sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bugün Yalova’da. İktidara tepki gösteren bir vatandaş, “Hala bunların ne işi var burada (iktidarda) ya Allah’ınızı severseniz… Kurtarın bizi bunlardan. Bıktık biz halk olarak. Hala çıkıp da televizyonda nasıl konuşabiliyor ben onu anlamış değilim. Artık ne olur gitsinler…” dedi. Akşener ise, “Beraber götüreceğiz.” diyerek karşılık verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #esnafziyareti #yalova #akşener #esnaf #çiftçi #haber #gündem #yurttaştv