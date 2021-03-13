Yurttaşlardan şok tepkiler! “Padişahlar bile halkın içine girerdi Erdoğan’da o da yok!





İYİ Parti, sokağa çıktı market ve pazar fiyatlarını yurttaşa sordu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını söyleyen yurttaş, "Zamanında padişahlık döneminde padişahlar bazen halkın içine girerlerdi. Maalesef bizim cumhurbaşkanımız halkın içine de girmediği için haberi yok. Bir yağ 85 lira olmuş, bir ekmek 1,5 lira olmuş. Yani açıkçası milletin anası ağlamış" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #ekonomi #erdoğan #haber