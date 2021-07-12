Yurttaştan Akşener’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusu! CHP’li belediyeler üzerinden cevap verdi!





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tunceli'de yurttaşların dertlerini dinledi.

Bir yurttaşın Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ''CHP'den Kuşoğlu adayımız Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ise Akşener adaydır demişti. Daha sonra Kılıçdaroğlu ittifak belirler demişti. Sizin düşünceleriniz nedir?' sorusu üzerine Akşener şöyle yanıt verdi: ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette hakkıdır. Saygı duyulması gerekir. Söz söyleme hakkımı kendimde bulmam, yorum yapmak ayıptır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var Recep Tayyip Erdoğan, aday gösteren de Devlet Bahçeli. Millet ittifakı 2 partiden oluşuyor. 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti olarak ittifak yaptık ve İstanbul, Ankara, Adana'yı kazandık. Millet ittifakının 2 partisinin belediye başkanları adayları ve CHP'nin aday gösterdiği başkanlardır. Anket firmaları belediye başkanlarımızın adaylığını ben ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sorguladığını gördük. Biz partili Cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. 24 Haziran'a İYİ Parti, CHP, Saadet ve Demokrat Parti olarak gittik. 31 Mart'ı kazandık. Şimdi soru ş Millet İttifakı nasıl olacak? 31 Mart önemli bir proje.. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen 2 şehir alınmıştır. Millet İttifakı nasıl oluşacak önce buna cevap verilecek.. Gelecek ve Deva Partisi başkanları aday mı bilmiyoruz. Belediye Başkanları aday mı? Bilmiyoruz.'' 'BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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