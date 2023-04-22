Yürüyen köşkün tanıtımından Atatürk’ü çıkardılar

AKP’ye geçen Yalova Belediyesi’nin Millet Çiftliği sınırları içersindeki Yürüyen Köşk Müzesi bahçesindeki tabelada, Atatürk’ün hatırasına yer verilmedi. Köşkün tarihinin anlatıldığı tabelada Atatürk’le ilgili sadece şu ifade yer aldı: “Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’da konakladığı bilinen Baltacı Köşkü ve Termal Atatürk Köşkü’nden sonraki evi olan Yürüyen Köşk, Millet Çiftliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yürüyen Köşk, tarihi bir yapı aynı zamanda da Türkiye’de çevrecilik bilincinin temelinin atıldığı bir anıt gibidir.” Oysaki, Atatürk, köşkün dünya tarihine geçmesini sağlamıştı.

1930 yılının yaz aylarında köşke giden Atatürk dönemin önemli Türk ve yabancı devlet adamlarını burada ağırlamıştı.

AĞAÇ KALIR KÖŞK GİDER

Yürüyen Köşk Derneği Başkanı, yazar Metin Erdoğan, Atatürk’le ilgili sansürlenen anıyı şöyle anlattı: “Atatürk 1929 yılında yaptırdığı bu köşkü bir yıl sonra ziyarete geldiğinde, bahçıvanın oradaki ulu çınara ait büyük bir dalı kesmek üzere olduğunu fark eder ve neden kestiğini sorar. Bahçıvan, ‘Paşam bu dal rüzgarlı havalarda çatıya zarar veriyor. Kesmek durumundayım’ der. Atatürk, buna karşılık olarak, ‘Yaş ağaç kesilmez, o dal kalacak köşk gidecek’ der. Daha sonra Filorya Köşkü’nü yapan mühendis Yusuf Ziya Erdem’i görevlendirir. Toprak kazılır, raylar döşenir ve Yalova Köşkü 4 metre 80 cm. doğuya kaydırılır. O sırada Atatürk oradadır ve çalışmaları yakından takip etmektedir. Atatürk, oradakilere şunu söyler: Şimdi de yürüyen bir köşkümüz oldu.”

2006 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşkü yılda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ediyor.

BU BİR İLKTİ!

Atatürk’ün köşkü taşıma işlemiyle topluma “Bir dal bile önemlidir” mesajı verdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Dünyaya da ‘Ben 6 yıllık bir Cumhuriyetim ama benim gücüm, bir binayı 5 metre öteye kaydıracak teknolojiye sahip’ mesajı verir” diye konuştu. Köşkün taşınmasının Türkiye’de bir ilk, dünyada ise ya birinci ya da ikinci olay olduğunu belirten Erdoğan, “Bu Türkiye’de bir ağaç için yapılan ilk eylemdir. Yani dünya çevrecilik tarihinde, çok önemli yeri ve özelliği vardır. Dostum piyanist Fazıl Say da ‘Yürüyen Köşk’ adında 18 dakikalık bir bestesiyle köşkün hikayesini tüm dünyaya duyurdu” diye konuştu.