Yürüyerek götürdüğü kızını kucağında geri verdiler

Ankara’nın Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi’nde yaşayan ve sıhhi tesisat işi yapan Ramazan Aydın, geçen yıl eşi tarafından terk edildi. Eşine boşanma davası açan Aydın, maddi durumunun kötü olması nedeniyle de 14 yaşındaki doğuştan yüzde 69 zihinsel engeli kızı Medine Aydın’ı Savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aydın Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne verdi.

PANDEMİ GEREKÇESİYLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER

Bir süre sonra kızıyla yüz yüze görüşmek isteyen baba Aydın’a iddiaya göre rehabilitasyon merkezi yetkilileri pandemiyi gerekçe göstererek görüştürmedi. Bu süreçte kızıyla sadece telefonla görüşebilen baba Aydın bir sene sonra kızını 1 aylık izinle yanına almak için rehabilitasyon merkezine gitti.

KIZININ HALİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Gerekli işlemleri gerçekleştiren baba Aydın, kızının halini gördüğünde ise adeta şok geçirdi. Kızının zayıfladığını, yürümekte ve yemek yemekte zorlandığını iddia eden Aydın, kurumu bir çok yere şikayet etmesine rağmen sonuç alamadığını söyledi.

“SAPA SAĞLAM ÇOCUĞUMU, KUCAĞIMA VERDİLER”

Aydın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Sapa sağlam çocuğumu, gittiğimde kucağıma verdiler. Çocuğum çok zayıflamıştı, bitkisel hayata girmiş gibiydi. Hiçbir açıklama yapmadılar bana.

* Verdikleri ilaç kırmızı reçetenin daha üstünde. Ağır dozaj uyku ilaçları vererek sürekli uyuttukları için çocuğumda kas erimesi yaşanmış.

“YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜME HAZIRLAMIŞLAR”

* Yürümekte, yemek yemekte, zorlanıyor, katı yemek yiyemiyor, yediğini hemen çıkartıyor. Psikiyatriste götürdüm bana dedikleri şu, ‘bu çocuğu yavaş yavaş ölüme hazırlamışlar.’

Ben kurumu CİMER’e, Alo 183’e, Sosyal Hizmetler’e her yere şikayet ettim. Ama henüz sonuç alamadım. Maddi durumun olmadığı için savcılığa başvuramadım.

* Kızım şu anda yeniden eskisi gibi yürüyebilmesi için fizik tedavi görüyor. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Benim kızımın bu hale getirenlerin cezasını çekmesini istiyorum. Benim kızımın başına gelenler, başkalarının başına gelmesin.

KURUM AÇIKLAMA YAPMADI

İddialar hakkında telefonla ulaştığımız Aydın Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi müdürü ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.