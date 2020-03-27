Yusuf Günay kimdir? Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kaç yaşında?

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaraylı futbol severler tarafından tanınan Yusuf Günay kimdir merak ediliyor.

YUSUF GÜNAY KİMDİR?

Yusuf Günay, 1965 yılında doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.1990-91 yıllarında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Hukuku konusunda eğitim gördü. Ankara Üniversitesi ATAUM’da Avrupa Topluluğu Hukuku Uzmanı oldu.1999 yılından itibaren Hükûmet temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanlığı yapmıştır. 25 Nisan 2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tam üye olduğu ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetlerinden 23 özerk kurumun tam üye ve 4 kurumunda gözlemci üye olduğu ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) Yönetim Kuruluna 2004 yılı Mayıs ayında yapılan Genel Kurulunda seçilmiştir. Yusuf Günay ayrıca 2006 yılı Mayıs ayından beri Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Topluluğu MEDREG’in Başkan Yardımcısıdır. 2007 yılı Mayıs ayında İstanbul’da yapılan 6. ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) toplantısında 2 yıl süreyle ERRA başkanı seçilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı görevi Kasım 2007’de sona ermiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.