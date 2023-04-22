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22 Nisan 2023
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Yusufeli’nde viyadük ayaklarında heyelan

Alaturka Online
Alaturka Online

Artvin’in yerleşim merkezi taşınan ilçesi Yusufeli’nde yapımı süren viyadük inşaatının olduğu bölgede heyelan meydana geldi.

Heyelan, yeni yerleşim yerinin karşısındaki mezarlığa bayram ziyareti için viyadük inşaatı nedeniyle geçici yolu kullanarak giden bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülere yansıdı.

“HİÇBİR İŞİ DOĞRU YAPAMAMIŞLAR”

Yakınlarının mezarına ziyarete giden vatandaş şunları söyledi:

* “Şu an burası Artvin Yusufeli yeni yerleşim yerindeyiz, mezarlığa gelmek için bu yolları arabayla geldik. Yaptıkları yere bakın ve karşı taraf komple yıkıldı. Heyelan geldi günlerdir yollar kapalı.

* Az önce bu yollardan geçtik ve bu nasıl rezalet iş ve köprünün ayağının dibinde heyelan geldi. Yusufeli yeni yerleşim yerinde Yusufeli halkı kaderine terk edilmiş durumda ve rezalet bir yer olmuş.

* Şu an sinirlerim bozuldu ve biz biraz önce bu yollardan geçtik hiçbir işi hiçbir şekilde doğru yapamamışlar ve rezalet bir memleket oluşturmuşlar.” ANKA

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