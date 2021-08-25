Yüz yüze eğitimde nelere dikkat etmeli?

6 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak. Topkaya, “Tedbiri elden bırakmamak gerekir” dedi ve okul yönetimlerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya anlattı:

■ Öncelikle okul yönetimine büyük görevler düşüyor. Her gün okula gelen tüm personelin, öğrencilerin ve öğretmenlerin o gün sağlıklı olup olmadıkları sorgulanmalı.

■ Öğrenci, öğretmen ve tüm okul çalışanlarının ailelerinde Covid-19 hastalığı tanısı almış kişilerin olup olmadığı araştırılmalı.

■ Okulda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak için tüm fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır. Maske ve dezenfektan herkesin kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulmalıdır.

■ Özellikle kış aylarında okullar büyük bir kapalı alana dönüşeceği için havalandırmanın sağlanması önemlidir.

■ Aşısız okul çalışanlarına haftada en az iki kere PCR veya antijen testi yapılması pozitif kişilerin erken saptanması ve izole edilmesi açısından

yararlı olacaktır.

Riskli gruptaki çocuklara aşı

■ Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çocuklara aşı tanımlanmış durumda. Yeni varyantların çocuklarda da ciddi seyredebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle özellikle riskli gruptaki çocuklarda aşı çok büyük önem taşımaktadır.

Mutlaka maske takmaları sağlanmalı

■ Farklı yaş gruplarında okul ortamında sosyal mesafeyi sağlamak güç olsa da özellikle yemekhaneler, okul bahçesi gibi ortak alanlarda mutlaka sosyal mesafeye dikkat etmeli ve maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunulmalı. Mümkünse okul servislerindeki çocuk sayısı da azaltılmalı ve mutlaka maske takılması sağlanmalı.

■ Okullarda gerek kapalı alanlarda gerekse açık alanlarda mutlaka çocukların maske takması sağlanmalı. Gün içinde ıslanmadığı sürece aynı maske yeterli. Ancak ıslanırsa ya da yere düşerse mutlaka değiştirilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı.

■ Çocukların yanında mutlaka yedek maske olması sağlanmalı. Maskeleri koyabilmesi için küçük bir çanta çocuğun yanına verilebilir. Bu sayede yemek arası gibi maske takamayacakları durumlarda saklama kolaylığı sağlayacaktır.

■ Çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması çok önemli. Yemeklerden önce ve sonra, maskeyi çıkardıktan sonra ve takmadan önce, eve geldiklerinde mutlaka ellerinin uygun şekilde su ve sabunla yıkanması gerektiği anlatılmalı.

Hastaysa okula göndermeyin

■Ailelere düşen en önemli sorumluluk, nezle grip benzeri belirtileri olan çocukları okula göndermeyerek en kısa sürede bir hekime başvurmaları ve okul idaresini durumdan haberdar etmeleri önemlidir. Bu şekilde pozitif öğrenci ile teması olan diğer öğrenciler veya okul çalışanlarının takibi mümkün olabilecektir.