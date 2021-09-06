Yüz yüze eğitimin başladığı gün korkutan görüntü! Profesör uyardı: Çok önemli bir risk

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. Bursa’da okul önlerinde ana baba günü yaşandı. Kapı önünde çocuklarının ders çıkışını bekleyen kalabalık veli grubunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Görüntüleri SÖZCÜ’ye değerlendiren TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bu durum salgın sürecinde, öğrencilerin eğitime devam etmesi ve okulların açık kalması için de çok önemli bir risk. Velilerin aşılı olup olmadıklarını bilmiyoruz” dedi.

Halil ATAŞ

Bursa’da çocuklarının okul çıkışını bekleyen kalabalık veli grubu, salgına adeta davetiye çıkardı. Bazı veli ve öğrencilerin maske takmadığı görüldü.

Yüz yüze eğitimde öğrencilerin, corona virüsü salgını nedeniyle belirlenen önlemler altında eğitim görmesi beklenirken, Bursa’da okul önlerinde velilerden oluşan mahşeri kalabalık dikkat çekti.

“BU DURUM ÇOK RİSKLİ, AŞILI OLDUKLARINI DAHİ BİLMİYORUZ”

Okul önündeki riskli görüntüleri SÖZCÜ’ye değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, şöyle konuştu;

* Veliler, kişisel mesafeye dikkat etmeden, maskesiz olarak bir aradalar. Bu kişilerin aşılı olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Bu öğrenciler içinde, eğitimin devam etmesi ve okulların açık kalması önemli bir risk etmeni. Türkiye’de salgın kontrol altına alınmadan okullar açıldı. Okulların açık tutulabilmesi adına çok dikkatli adımlar atılması gerekir.

* Bir yanda okullarda eğitimin devam edilebilmesi koşullar oluşturulurken, diğer yandan da velilerin hem aşılarını yaptırması hem de çocuklarını risk altına alacak davranışlardan kaçınması gerekir.

* Oysa bu görüntülerde yaşanan davranışlarda iki tanesinin karşınızda olduğunu görüyoruz. 1’incisi fiziksel mesafeye uyuşmuyor. 2’incisi yakın bir arada bulunulduğu hâlde maskesini çıkartan ya da hiç takmayan veliler var. Bunlar risk oluşturuyor. Dikkat etmek lazım.

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