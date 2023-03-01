“Yüzbaşıyım” dedi, depremzedenin evinden bilezik çaldı

Depremlerin ardından Malatya’dan ailesiyle birlikte Samsun’a gelip Atakum ilçesine yerleşen A.T.’nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi. Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde iki bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya’da olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)