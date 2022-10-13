Kayseri’de bir programda konuşan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk “Yüzde 100 yerli helikopterin motoru hariç bütün aksamları ortaya çıktı. Motorunun da tamamlanmasıyla 2023 yılının şubat ayında deneme uçuşlarına başlayacaktır” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi’ne, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ve Aspilsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, “Savunma sanayinde hizmet veriyoruz. Sanayi savunmasını çalışmalar eşiğinde yerlileştirmek için çalışıyoruz. Dünya genelinde havacılık motoru ile uğraşan bütün firmalara mal ve hizmet satıyoruz. Türkiye’de Savunma Sanayii Başkanlığı ve jandarmanın kullandığı bütün helikopterlerin çalışmalarını biz yapıyoruz. Gökyüzünde uçan iki uçaktan biri bizim parçalarımızı kullanıyor. Şu an 50 farklı motor için bin 500den fazla parçayı aktif olarak üretiyoruz” dedi.

“ŞUBAT AYINDA DENEME UÇUŞLARI BAŞLAYACAK”

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ise “Millileştirmenin en önemli şekli AR-GE. Ham maddesinde, üretim teknolojisinde, alt yapısında ve makinesinde AR-GE ile yatırım gerekiyor. Patent konusu önemli. Geçmiş senelerde çok ihmal edilmiş şeylerden birisi de patent. Yüzde 100 yerli helikopterin motoru hariç bütün aksamları ortaya çıktı. Motorunun da tamamlanmasıyla 2023 yılının şubat ayında deneme uçuşlarına başlayacaktır. İleride savaş uçakları da yapmaya başladığında güçlü ve ekonomik seviyesi yüksek bir ülke olma yolunda adım atacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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