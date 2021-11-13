Yüzde 30’u tamamının iki katına ihale edildi

2019 yılında yüzde 70’i biten Mamak Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanması için gizli kapaklı bir ihale daha yapıldığı ortaya çıktı. Tamamı 58 milyon liraya ihale edilen hastanenin kalan yüzde 30’u için kapalı kapılar ardında yapılan tamamlama ihalesi 99 milyon liraya özel olarak davet edilen müteahhide verildi.

Yusuf DEMİR

Uzun yıllardır Ankara Mamak’ta seçim vaadi olarak söz verilen ancak uzadıkça uzayan hastane inşaatı sonunda bitti ancak maliyetin 3 katına çıktığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin ilk akıllı hastanesi olarak tanıtımı yapılan 200 yataklı Mamak Devlet Hastanesi’nin inşaatına planlananın 3 katı para ödendi.

İLK İHALE AÇIK USÜLDE YAPILDI

Hastane için ilk ihale TOKİ tarafından 25 Şubat 2014 günü rekabete imkan sağlayan açık usulde yapıldı. 16 firma teklif verdi. İhaleyi 65 milyon 800 bin liraya İZKA İnşaat kazandı. 16 Ekim 2014’te sözleşme imzalandı. İnşaatın 20 Ekim 2014’te başlaması, 28 Aralık 2016’da tamamlanması öngörüldü.

Ancak 11 Ocak 2016’da yeni bir sözleşme daha yapıldı.Yeni sözleşmenin neden yapıldığı açıklanmadı. İhale bu defa 58 milyon 960 bin TL teklif sunan METAG İnşaat ve Zeksan İnşaat ortaklığına verildi. Kayıtlarda ihale tarihi yine 25 Şubat olarak görünüyordu ancak sözleşme tarihi 11 Ocak olarak kaydedildi. Sözleşmeye göre hastanenin 15 Ocak 2016’da başlaması 25 Ekim 2017’de tamamlanması öngörüldü.

2019 yılına gelindiğinde hastane inşaatında gerçekleşme yüzde 70’e ulaştı ancak iddiaya göre TOKİ’nin şirketlere ödeme yapmaması nedeniyle durdu. Tasarruf tedbirleri kapsamına alındığı ileri sürüldü.

Resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Yıllar sonra inşaat hareketlendi ve geçtiğimiz Temmuz ayında Mamak Devlet Hastanesi tamamlandı ve fiilen hasta kabulüne başladı.



GİZLİ KAPAKLI TAMAMLAMA İHALESİ

İnşaatın tamamlanması için gizli kapaklı yeni bir ihale yapıldığı 10 Kasım’da ortaya çıktı. Hastane açıldıktan 4 ay sonra Kamu İhale Kurumu kayıtlarına giren ihalenin açık usül yerine 21b Pazarlık usülüyle kimseye duyurulmadan düzenlendiği ortaya çıktı.

3 Aralık 2019 günü yapıldığı anlaşılan ihalede yaklaşık maliyet 112 milyon 753 bin lira olarak tespit edildi. “Ankara İli Mamak İlçesi 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İkmal İşi” adı verilen ihale özel olarak davet edilen Ilgın İnşaat’a verildi.

Yasanın deprem, afet gibi öngörülemeyen haller için öngördüğü rekabete kapalı usülde yapılan tamamlama ihalesinin bedeli asıl ihalenin neredeyse iki katı bir rakama ulaşarak 99 milyon 883 bin liraya çıktı.

Hastane Ankara-Samsun Yolu kenarındaki Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm konutlarının yakınındaki 35 bin 718 metrekarelik alanda inşa edildi.

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