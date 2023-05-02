‘Yüzde 60 oyla ilk turda kazanacağım’

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ’ye konuştu ve “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter” dedi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının TBMM’de de çoğunluğu elde edeceğini söyledi ve 15 Mayıs sabahından itibaren bürokraside düzenlemeler yapılacağını belirterek, “Rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Rüşvetçiden Büyükelçi olmaz. Büyükelçi, iktidar propagandası da yapamaz” dedi. İlk olarak görevden alınacak isimler arasında Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu işaret etti ve şunları söyledi:

GENÇLERE GÜVENİYORUM

14 Mayıs seçimi ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. İlk turda yüzde 60 oyla Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz. Bugünkü ucube sistem ile TBMM’nin işlevi yok edildi, milletvekilleri siyaset bile yapamıyor, halkın taleplerini gündeme getiremiyor, atanmış bakanlar telefonlarına çıkmıyor.

GÖREVDEN ALINACAKLAR

Bugün devlet kadrolarında partili bürokratlar var. Her alana siyaseti bulaştırdılar. Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz.

ENKAZ DEVRALACAĞIZ

15 Mayıs sabahı nasıl bir yük alacağımızın farkındayız… Ekonominin de çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. İktidarda kalmak için Türkiye’yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Merkez Bankası Saray’ın kasası oldu. Düzlüğe çıkmak için bizim bir yıla ihtiyacımız var. Demokratik yollarla bunları gönderip, her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız. Bu seçimde demokrasi oylanacak: Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı? Mutlaka sandığa gidin, oy kullanın. Vicdanının sesini dinleyerek oy kullanın.

BEKA SORUNU BUDUR

85 milyonluk bir ülkede 20 milyon kişi devlet yardımına muhtaç ve devlet 5 milyon haneye yardım yapıyor. 20 milyon kişi açmış avucunu bekliyor. Asıl beka sorunu budur. İnsanlar bu ülkede soğan bile alamayacak noktaya getirildi, vatandaşın alım gücü yok. Halk açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Çiftçi ekemiyor, ekse zarar edecek. İktidar da dışarıdan daha pahalıya getiriyor. İçeride ise çiftçiyi cezalandırıyor. 21 yılda AK Parti hükümetleri bütçeden 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödedi. Türkiye 21 yıldır soyuluyor ama ayakta kalmayı başardı. Yeni dönem ile birlikte bu soygun da sona erecek.

Kılıçdaroğlu, “İnsanlar soğan bile alamıyor. 20 milyon kişi yardıma muhtaç yaşıyor. Asıl beka sorunu bu” dedi…

SINIRLI ZAMANINI SÖZCÜ’YE AYIRDI

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs için son viraja girilirken yoğun miting maratonundan fırsat bulduğu ender zamanda Ankara Haber Müdürümüz Emin Özgönül’ün sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede meydanlarda gördüğü coşkunun cumhurbaşkanı seçileceğine olan inancını pekiştirdiğini belirtti. Sandık zaferi için en çok gençlere güvendiğini söyledi.

Kabine şekilleniyor 3 kadın bakan

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda parlamenter sisteme geçilene kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesi kurulacak ve bakanlar TBMM dışından atanacak. Kılıçdaroğlu yeni bakanlarını da şekillendiriyor. Yeniden milletvekili adayı olmayan Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke ve Suzan Şahin’in bakan olması bekleniyor. İYİ Parti ise Genel Başkan yardımcıları Bilge Yılmaz ve Naci Cinisli’yi kabineye verecek.

Bürokraside büyük operasyon olacak

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse “İktidarın Valisi” olarak nitelenen isimlerle ilk etapta, TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacak. 10 Temmuz 2018 tarihli kararname ile yüzlerce bürokratın görev süresi, atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de bitiyor. Yerlerine atama yapılıncaya kadar ise görevlerine devam ediyorlar. Bu listede Diyanet, MİT, MGK, SGK, Göç İdaresi Başkanları ile Bakan yardımcıları, YÖK üyeleri, Rektörler, EGM dahil genel müdürler de var.

“EMEKÇİLER” VİDEOSUNDA SÖZ VERDİ: Güvenli bir işiniz ve eviniz olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ses getiren “Kürtler” ve “Alevi” videolarından sonra 1 Mayıs için “Emekçiler” adıyla yeni bir paylaşım yaptı. Videonun başında çalışanların sorunlarını şöyle sıraladı:

“Ben beyaz yaka mavi yaka işine inanmam. Beyaz yaka da mavi yaka da aynı cendere içinde. Emekçinin üzerinden silindir gibi geçtiler. Ben yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım.”

ÇELİK GİBİ ORTA SINIF…

“Türkiye’de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri ekonomik buhran başta olmak üzere onun tetiklediği gıda ve barınma kriziyle kuşatılmış durumda. Orta sınıfı yok edildi. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar. Eşitsizlik üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir. Orta gelir gruplarını bitirir. Alt gelir gruplarını da öfke dolu yapar. Tüm yakalar biz birbirimize bağımlıyız. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bay Kemal için orta sınıf nedir? Güvenli bir işi olan, bir tane evi olan, tasarruf edebilen, geleceğine yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıfıdır. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi yapacağım.”

Bu tespitlerinden sonra sorunu nasıl çözeceğini şöyle anlattı:

“Ülkede güven ortamını yaratarak yatırım çekeceğiz. Halktan çalınanı halka iade edeceğiz. Türkiye’yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünya ile rekabet edebilir hale getirebilecek için dirençli yeni sanayi devrimi alt yapısı kuracağız. Çalışanlar için gelir vergisini yeniden düzenleyeceğiz.”

‘TEK BİR İŞİMİZ KALDI…’

“Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Kadınların çalışma yaşamına katılımını arttıracağız. Sanayiyi ülkeye yayarak İstanbul’dan Anadolu’ya ekonomik mobiliteye yaratacağız. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz beceriler kazanacak. Sanayicinin istediği nitelikli iş gücünü sağlayacağız. O kadar hazırız ki; tek bir iş kaldı, bu beceriksizleri göndermek.”