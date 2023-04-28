Yüzden fazla kişiyi dolandırdı ama pişkinlik diz boyu: Assolistler en son çıkar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100’ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL’den fazla dolandırdığı iddia edilen M.G.’yi teknik takibe aldı.

Ekipler, birçok kentte şantaj, tehdit, dolandırıcılığın da olduğu 39 ayrı suçtan aranan M.G.’nin 2 aylık takip sonucunda Samsun’un Çarşamba ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Daha önce Eskişehir ve Ankara’da polisten son anda kaçan M.G., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. M.G. işlemleri için Zonguldak’a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., sevk sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum dedi. (DHA)