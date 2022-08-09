Yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ üyesi iki eski asker yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski iki asker yakalandı.

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Yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ üyesi iki eski asker yakalandı

Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen L.Ç. ile eski başçavuş H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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