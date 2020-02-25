Yüzlerce Almanın bulunduğu otelde Corona virüsü tespit edildi!

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardia bölgesinden gelen ve Avusturya’nın Tirol bölgesinde yaşayan iki genç, Corona virüsü kesin teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

HIRVATİSTAN’DA DA VAR

Innsbruck’ta hastaneye kaldırılan iki gencin durumunun iyi olduğu ancak hastalığı nasıl, nerede kaptıklarının henüz bilinmediği açıklandı. Kişilerin kimliği ve vatandaşlığı açıklanmadı.

İtalya’dan virüsün yayılmaması için tren seferlerini durduran sınırlarda önlemler alan Avusturya ve Almanya, bu haberle sarsıldı.

Öte yandan, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de de bir kişi Corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Genç olduğu belirtilen kişide, orta derecede semptomlara rastlandığı açıklandı. Bu kişinin bir süre önce Milan’dan geldiği belirtildi.

ALMANYA DA AYAĞA KALKTI

İtalya’da 283 vaka ve 7 ölü tespit edilirken, İspanya’da yüzlerce Almanın bulunduğu bir otelde virüs tespit edildi.

Otel kapatıldı ve tüm otel müşterilerine test yapılmaya başlandı.

Oteldeki müşterilerin Alman olması, Almanya’yı da ayağa kaldırdı. Otelde karantina uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde de bir kişide virüse rastlandı.

FUAR ERTELENDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 8-13 Mart tarihinde Frankfurt Fuarı’nda yapılacak olan “Light and Building Fuarı” şubat ayına ertelendi.

Büyük fuar binasında etkinlikler şimdilik durduruldu.

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