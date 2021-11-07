Yüzlerce kadın ekmeğini çekiç vurarak kazanıyor

Gaziantep’te “Kadın bakırcılar yetiştirelim” dendiğinde, “Avrattan bakırcı mı olurmuş ağam?” diye karşı çıkılan proje sayesinde günümüzde kentte yüzlerce kadın bakırcılık yapıyor.

Ahmet KAYA

Gaziantep’i ziyaret eden herkesin uğramadan geçmediği ve çekiç seslerinin birbirine karıştığı Bakırcılar Çarşısı’ndaki eserlerin önemli bir bölümü kadın bakırcılar tarafından yapılıyor. ‘Erkek mesleği’ olarak bilinen bakırcılığın Gaziantep’te yüzlerce kadına ekmek kapısı olmasının başlangıcı 2008 yılına dayanıyor.

KENDİ YERLERİNİ AÇTI

14 yıldan bu yana Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı olan Celal Açık, Gaziantep turizmine katkısının yanı sıra, Türkiye ihracatına da katkı sağlayan bakırcılığa kadın elinin değiş sürecini şöyle anlattı:

“Göreve geldiğimizde projeler üretmek için kolları sıvadık. Baktık ki Avrupa’da bizim gibi bir kişinin çalışıp,10 kişinin yediği bir ülke yok. O zaman ne yapalım, kadınları mesleğe kazandırmaya karar verdik. Ben, ‘Elleri de yatkın, bakır ustaları yetiştirelim’ dediğimde herkes, Antep ağzı ile, ‘Ağam avrattan bakırcı mı olurmuş?’ diye karşı çıktı. O gün bunu söyleyenlerin eşleri, kızları bugün bakırcılık yapıyor. İŞKUR ile 13 yıldır kadınlarımıza bakırcılık öğreten kurslar açıyoruz. Binin üzerinde kadın bakırcı ustası oldu. Bazıları kendi işyerlerini açtı. Bazıları hem İŞKUR’dan günlük 45 TL, hem de ürettiği ürünün parası alarak evini geçindiriyor.”

Açılan bakırcılık kurslarında sadece mesleki eğitim değil, yabancı dil kursları, psikolojik terapi gibi eğitimler de verdiklerini anlatan Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, gelenlerin önemli bölümünün iş sahibi olmasının ilgiyi de artırdığını kaydetti. Açık, “100 kursiyer alacağımız zaman binin üzerinde kadın başvurucu oluyor. Biz burada sadece mesleki eğitimle yetinmiyoruz. Yabancı dil kursu açtığımızda bana dediler ki, ‘Ya başkan 1 ayda öğrenilen İngilizce’den ne olur? 1 ayda ne öğrenilir?’ Onlara dedim ki, gelen bir yabancıya ‘Hoş geldin’ demeyi de mi öğretemeyiz” dedi.